Çevreci Belediyenin atık ilaç toplama noktalarıyla doğaya büyük katkı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin doğasını ve insan sağlığını korumak için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen ‘Atık İlaç Toplama Noktası’yla tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edileceğini söyledi.

Belediyecilik hizmeti verirken sadece bu günü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, mutlu yarınların sağlıklı çocuklar yetişmesine bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıklı çocuklar yetişsin diye çevreci belediyecilik anlayışıyla doğayı koruyarak çalışıyoruz. Böylece gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacağız.” dedi. Yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki yapılan projeler olacağı bilinciyle yeni çalışmamızı vatandaşların hizmetine sunduk. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçenin muhtelif yerlerine ‘Atık İlaç Toplama Noktası’ yerleştirildi. Bu çalışmamız sayesinde hemşehrilerimin daha fazla çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken; böylelikle gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Bu vesile ile doğa ve çevre hassasiyetlerinden dolayı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık ocağı, eczane ve hastanelerin önüne yerleştirilen ‘Atık İlaç Toplama Noktası’nın talebe göre sayısının artırılacağı bildirildi.

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