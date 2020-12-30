Kayseri Üniversitesi’nde ‘Sıfır Atık’ Uygulamalarına Yönelik Komisyon Kuruldu

Kayseri Üniversitesi’nde ‘Sıfır Atık’ uygulamalarına yönelik komisyon oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun başkanlığında birimlerin sıfır atık temsilcileri ile webex programı üzerinden toplantı yapıldı. Online toplantıda Kayseri Üniversitesi’nin ana kampüsü ve ilçelerdeki kampüslerinde sıfır atıkla ilgili yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Diğer taraftan üniversitede sıfır atık uygulamalarının daha nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için “Sıfır Atık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin” kurulmasına yönelik de çalışmalara başlanıldı.

Kayseri Üniversitesi, başta ana kampüsü ile çevreye duyarlı projeler ile sahip olduğu misyon, vizyon değerleri ile ekolojik unsurlar ve tüm çevresel unsurlara saygı duyan ve koruyan bir anlayış içerisinde tüm faaliyetlerine yön veriyor.

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