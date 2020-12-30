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Çandıroğlu, "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte daha iyi anlaşıldı"

İHA

Çandıroğlu, "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte daha iyi anlaşıldı"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 'Yalnız Değilsiniz' projesinde yaptığı konuşmasında "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında okul öncesi zümre öğretmenleri ile çevrim içi olarak bir araya geldi. Öğretmenlerin salgın döneminde karşılaştıkları sorunları dinledi.
Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı. Bu olağandışı dönemde en çok konuşulan, gündeme gelen alan okul öncesi oldu. Emeklerinden dolayı öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim, biz her zaman buradayız yanınızdayız" dedi.

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