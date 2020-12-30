Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi turist yoğunluğu

Adana'da heyecanlandıran keşif... Çok daha eski olduğu ortaya çıktı



Olcay DÜZGÜNMelih KAMIŞ/ KAYSERİ (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon, 15 Aralık'ta açıldı. Yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığı bölgede, bin 500 yatak kapasitesine sahip oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Özellikle charter seferleri ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara kayak severler, maske takarak alındı.

Erciyes'e kayak yapmak için Antalya'dan geldiğini belirten Ender Güllüler (31), "Her yıl yaklaşık 45 kez Erciyes'e geliyoruz. Burada kayak yapmaktan dolayı çok memnunuz. Çoğu illerde henüz pistler açılmamışken sezon burada açılmış. Gayet memnunuz. Yılbaşını burada geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Erciyes'te güzel vakit geçirdiğini söyleyen Metecan Coşkunçay (26) ise "Sürekli Erciyes Kayak Merkezi'ne geliyoruz. Türkiye'de çoğu kayak merkezine gittim. En güzel kayak merkezlerinden birisinin burası olduğunu söyleyebiliriz. Burada koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınmış" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Melih KAMIŞ

2020-12-30 15:18:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.