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Lokantacılar 'HES' kodu uygulaması istiyor Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Lokantalarımıza girişlerde HES kodu uygulaması kullanılmasını istiyoruz"

İHA

Lokantacılar 'HES' kodu uygulaması istiyor Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Lokantalarımıza girişlerde HES kodu uygulaması kullanılmasını istiyoruz"

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, korona virüs sürecinde lokantaların kapatılmasıyla beraber esnafın zor durumda kaldığını söyleyerek, "Lokantalarımıza girişlerde HES kodu uygulaması kullanılmasını istiyoruz. HES kodu uygulaması her yerde yaygınlaştı. Bugün ulaşımda, devlet kurumlarında HES kodu soruluyor. Bize de HES kodu uygulaması yapılsın ya da bir masaya 2 kişiden fazla kimseyi oturtmayalım" dedi.
Esnafa verilecek 3 aylık kira yardımının yetersiz kaldığını dile getiren Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Tüm dünyada ve ülkemizde pandemi ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu noktada devletimiz esnafa destek vermek için gayret gösteriyor. Yalnız 3 ayda bir biner lira verilmesi tabii ki yetersiz. Bugün Kayseri’de ev kiraları bile bin TL’nin üzerinde iken işletmelere 67 bin TL, merkezdeki işletmelerde 2025 bin TL gibi tutarlara kirada oturan üyelerimiz var. Biz şunun yapılması isterdik; 3 aylık kira desteği değil de 3 aylık kira stopajının kiralarla alakalı olan bir kanun çıkartılsaydı ya da SGK primlerimiz alınmasıydı. Ötelemede istemiyoruz. Çünkü Mart ayından bu yana yapılan ötelemeleri kapatmaya çalışırken yani yaramızı sarmaya çalışırken, yeniden lokantalarda kısıtlamalar başladı. Esnafımız cidden zor bir süreç geçiriyor. Tabi ki insan sağlığı her şeyden önemli. Bize '3 ay kapatın' deselerdi daha iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Bizim en çok zorlandığımız konu kira ve işçilerin SGK ödemeleri. Çünkü kira ödemediğiniz zaman dükkan sahipleri de haklı olarak çıkmamızı istiyorlar, bir şey diyemiyoruz. Çünkü dükkan sahipleri de geçimlerini kiradan sağlıyor olabilirler. Devlet büyüklerimizden beklediğimiz kiralarla ve SGK ödemeleri ile ilgili konuyu ele alırlarsa biz mutlu oluru" ifadelerini kullandı.
Müşterilere lokantaya girişlerinde HES kodu sorarak almalarını istediklerini dile getiren Başkan Aydemir, "Kayseri’de lokantalar, kebapçılar ve kafeler genellikle hizmet ağırlıklı çalıştıkları için çoğu kapattı ya da kapatma seviyesine geldi. Çünkü paket yapacak durumları yok. Sulu yemek, kahvaltı, çorbayı paket yaptığınızda hemen soğuduğu için müşteriler talep etmiyor. Kebap, ekmek arası köfte ve dürüm satan işletmeler çalışıyorlar ama hizmet çok olmadığı için çalışanlarına izin vermek durumunda kalıyorlar. Geçen gün bir işletmeye uğradığımda 14 çalışandan 10 tanesine izin vermiş, 4 kişi çalışıyorlar. Paket servisini 4 kişi rahatlıkla yapabilir. İşlerimiz yüzde 90 düşmüş durumda. Çünkü yapılan iş masraflara yetmiyor. Bizim lokantacı esnafı her zaman günübirlik geliri ile ayakta duran esnaf. Onun için bizim şöyle bir isteğimiz var. Bizim lokantalarımıza girişlerde HES kodu uygulaması kullanılmasını istiyoruz. HES kodu uygulaması her yerde yaygınlaştı. Bugün ulaşımda, devlet kurumlarında HES kodu soruluyor. Bize de HES kodu uygulaması yapılsın ya da bir masaya 2 kişiden fazla kimseyi oturtmayalım. Bu tarz önlemler alalım, esnafımız ayakta dursun. Önceki gelen genelgede kuaförler, AVM, marketler her yer açık ve herkes her yere gidiyor. Geçen gün AVM’nin önünden geçtiğimde devasa kuyruklar oluştuğunu gördüm. Bizim gibi oralar da kapalı alan. Bizim gıda sektörü olarak ilk amacımız zaten temizliktir. Virüs, hastalık olsun olmasın temizlik bizim olmazsa olmazımız. Biz verilen her türlü karara uyduk, uymaya da devam ediyoruz. İşletmelerimizin girişinde, kapılarda dezenfektan, masalarda kolonya ya da dezenfektan bulunuyor. Masalar arası mesafe var. Başta çalışanlar olmak üzere herkes maskesi ve eldiveniyle hizmet ediyorlar. Bizim sektörümüzde temas yok. Diğer işletmelerde berberlerde, kuaförlerde temas var. Bizim sektörümüzde ise hizmet anında bile müşteri ile temasımız yok. O nedenle bilim kurulu aldığı kararları gözden geçirsin. Esnaflarımız ayakta dursunlar. Zor günler geçiriyoruz. Bu durum 12 ay daha sürerse inanın küçük esnaf diye bir şey kalmayacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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