Kayseri’de yılbaşında sınırlandırılacak alanlar belli oldu Sınırlandırılan alanlara turistler de dahil kimse giremeyecek

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararla, 31 Aralık saat 21.00 itibari ile kısıtlamaya dahil olan ve turistlerin de girişlerinin kısıtlanacağı alanlar belli oldu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı oteller bölgesindeki boş alanlar, açık otoparklar, Tekirkapı ve Develikapı teleferik girişindeki alanlara ,Kocasinan ve Melikgazi İlçeleri Kayseri Park AVM civarına, Sivas Caddesi’nin İpeksaray AVM önünden Cumhuriyet Meydanına kadar olan bölümüne, Cumhuriyet Meydanına ve Valilik ile Saat Kulesi önündeki alanlara, Talas İlçesi Seyir Tepesi’ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacaktır. Kolluk birimlerince, Sınırlamalara ilişkin olarak sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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