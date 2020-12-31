Boş yolda direğe çarptı, sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda aracıyla aydınlatma direğine çarpan şahıs, sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında E.F. (20) yönetimindeki 51 DF 657 plakalı Daihatsu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan E.F., itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.F., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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