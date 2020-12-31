Cezalarını tamamladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezalarını tamamladılar

İHA

Cezalarını tamamladılar

Hes Kablo Kayserispor’da cezalı olan Aaron Lennon ve Dimitrios Kolovetsios cezasını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da kırmızı kart cezalısı Aaron Lennon ve sarı kart cezalısı Dimitrios Kolovetsios Gençlerbirliği maçında oynamayarak cezalarını çektiler. Ligin 14.haftasında oynanan Konyaspor maçında gördükleri kartlar ile cezalı duruma düşen iki oyuncu Gençlerbirliği maçında cezalarını tamamladılar. Her iki oyuncu ligin 16.haftasında Pazar günü Kayseri’de oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında forma giyecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşsiz deha Mimar Sinan sergisine pandemide engel olamadı
YEREL HABERLER Eşsiz deha Mimar Sinan sergisine pandemide engel ...
Bakan yardımcıları ile birlikte konteyner üretimi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bakan yardımcıları ile birlikte konteyner üretimi ...
Otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı: 1 yaralı
Başkan Palancıoğlu: “Hizmet ve rekor dolu bir yılı geride bıraktık”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Hizmet ve rekor dolu bir yılı ...
Başhekim Bedir: "Yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni heyecanlarla 2021'e 'merhaba' diyoruz"
YEREL HABERLER Başhekim Bedir: "Yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni ...
Hacılar Belediyesinden dükkan ve iş yeri ihalesi
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesinden dükkan ve iş yeri ihalesi
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak ...
Kayseri Emar Grup FK genç yetenekleri arıyor
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup FK genç yetenekleri arıyor
Harris ve Brown 48 sayı ürettiler
YEREL HABERLER Harris ve Brown 48 sayı ürettiler
Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı
Bakkala giren hırsız 1000 TL alarak kayıplara karıştı Hırsızın bakkaldan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bakkala giren hırsız 1000 TL alarak kayıplara ...
Kayseri´de çalıntı araçla kaçan şüpheli, sulama kanalında yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri´de çalıntı araçla kaçan şüpheli, sulama ...
Boş yolda direğe çarptı, sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı
YEREL HABERLER Boş yolda direğe çarptı, sıkıştığı yerden itfaiyenin ...
Kayseri'de hareketli dakikalar: Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de hareketli dakikalar: Polisi vuran şahıs ...
Kayseri’de yılbaşında sınırlandırılacak alanlar belli oldu Sınırlandırılan alanlara turistler de dahil kimse giremeyecek
YEREL HABERLER Kayseri’de yılbaşında sınırlandırılacak alanlar belli ...
Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı
YEREL HABERLER Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı
Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin ...
Kayseri'de 'töre cinayeti' davası sanıklarına müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Kayseri'de 'töre cinayeti' davası sanıklarına müebbet ...
Hes Kablo Kayserispor´da Beşiktaş mesaisi devam etti
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor´da Beşiktaş mesaisi devam etti
Vali Günaydın’dan yeni yıl kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan yeni yıl kutlama mesajı
Kayseri’de duruşma sonrası kavga
YEREL HABERLER Kayseri’de duruşma sonrası kavga
Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinin ihalesi ...
Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı
58 mahallede “80 günde 80 parkı” tamamladı
YEREL HABERLER 58 mahallede “80 günde 80 parkı” tamamladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X