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Hes Kablo Kayserispor’da Galatasaray maçında sakatlanan Karahan Yasir Subaşı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da Karahan Yasir Subaşı sevinci. Lig'in 9.haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve sol omuz köprücük kemiğinde kırık oluşan Yasir Subaşı takıma katıldı. Bir yandan tedavisine devam edilen Yasir’in bir yandan da özel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yasir’in 12 hafta içerisinde formasına yeniden kavuşması bekleniyor.

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