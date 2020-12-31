Başkan Palancıoğlu, birim müdürleriyle 1 yılı değerlendirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaparak bir yılda yapılan çalışmaları istişare etti.

Toplantıda devam eden ve tamamlanmış projeler ve yeni yılda yapılması gereken işler üzerine konuştuklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birim müdürlerimizle bir araya gelerek 1 yıllık süreçte yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Melikgazi'mize değer katmak, vizyon projelerle ilçemizi her alanda geliştirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Pandemi etkisine rağmen yıl boyunca projelerimizi hayata geçirmeye, rekorlar kırmaya devam ettik. Yeni yılda da devam edeceğiz. Mesai arkadaşlarıma çalışma azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Dr. Palancıoğlu, 2021 yılında da rekor hizmetler yapmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

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