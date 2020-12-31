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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, yılın son gününde 15 bin adet maske dağıttı

İHA

Büyükşehir, yılın son gününde 15 bin adet maske dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın son gününde vatandaşlara, Pandemi ile mücadele kapsamında 10 ayrı noktada 15 bin adet maske dağıttı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı maske dağıtım çalışmalarında, vatandaşlara KAYMEK’in üretimini gerçekleştirdiği maskeler ücretsiz olarak dağıtıldı.
10 NOKTADA 15 BİN MASKE DAĞITIMI
Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ve Gençlik Meclisi işbirliğinde Pandemi ile mücadelenin önemli araçlarından bir tanesi olan maske kullanımına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için Meydan, Kale bölgesi, Düvenönü, Forum Alışveriş merkezi önü, Ziyagökalp, Yenimahalle, Belsin, İldem, Beyazşehir ve TOKİ bölgesi olmak üzere 10 farklı bölgede 15 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi.
BÜYÜKKILIÇ: AYNI MASKEYİ UZUN SÜRE KULLANMAK SAKINCALI
Gerçekleşen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı maskenin uzun süre kullanılmasında sakınca olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tabi acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, sıkıntısıyla 2020 yılımızı bitirmeye saatler kaldı. Her şeyden önce Cenabı Allah’a bir yıla daha bizi eriştireceği için şükrediyoruz. Pandemi sürecindeyiz. Biz de buna yönelik olarak gerekli hem önlemleri alıyoruz, hem de hatırlatmalarda bulunuyoruz. Belediye olarak da kendi imkânlarımızla ürettiğimiz maskelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtmak suretiyle bir bakıma hatırlatmada bulunuyor, onların aynı maskeyi uzun süre kullanmasını da önlemeye çalışıyoruz. Çünkü aynı maske uzun süre kullanıldığı zaman virüs kaynağı, mikrop kaynağı olabiliyor.”
Pandemi ile mücadeleye hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu arada tabi KASKİ’miz kendi kolonyasını, kendi dezenfektanını ve kendi suyunu da hastanelere ulaştırmak suretiyle bu çalışmalarda yer aldı. KAYMEK’imiz milyonlarca maske üretti ve dağıttı. Bugün de, yılın bu son gününde hem vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ederken, hem de 10 noktada 15 bin maskeyi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Meclisi ile dayanışma içerisinde, her yerde bu çalışmayı yapıyoruz. Bir kısmına da ben katılmış oldum. Vatandaşlarımızla görüşme fırsatı buldum. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sağlıklı, huzurlu daha nice yıllara diye dua ve temennide bulunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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