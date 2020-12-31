Beyaz Masa'da müjde yağmuru

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan “Başkan Beyaz Masada” uygulaması devam ediyor. Sosyal medya üzerinden takipçileriyle buluşan Başkan Yalçın, yılın son Başkan Beyaz Masada programında 2021’e dair önemli açıklamalarda bulundu.

“YATIRIMLAR HIZ KAZANACAK”

Bu hafta 20.’si gerçekleşen “Başkan Beyaz Masada” uygulamasında birçok müjdeyi paylaşan Başkan Mustafa Yalçın, ilk olarak raylı sistem ile ilgili gelişmeyi aktardı. Raylı Sistem Anayurt hattının ihalesinin yapıldığını söyleyen Başkan Yalçın, tamamlandığında Mevlana Mahallesindeki toplu ulaşıma yönelik büyük ölçüde fayda sağlayacağına dikkat çekti.

2020 yılının insanlık için çok zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bu yıl kabus gibi tüm dünyanın üzerine çöken bir pandemi ile karşı karşıya kaldık. Önceliğimizi koronavirüsle mücadeleye verdik ama Kasım ve Aralık aylarında yeniden yatırımlarımıza ivme kazandırdık. 2021 yılı yatırımlar yılı olacak. Biliyorsunuz bütçemizi de %100 arttırdık. Ali Dağı Fünikiler Hattı ve sosyal tesisleri, Zincidere Göleti, yeni kütüphaneler ve Millet Bahçesi en önemli yatırımlarımız olacak.” dedi.

MİLLİ BASKETBOLCU TALASGÜCÜ’NDE

Sportif faaliyetler alanında da hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, Milli Basketbolcu Fatih Solak’ın Talasgücü Belediye Spor bünyesine katıldığını ve ilk fırsatta kurslara başlanacağını belirtti.

VERGİ YAPILANDIRMALARI 1 ŞUBAT’A KADAR UZATILDI

Vergi yapılandırmalarına da değinen Yalçın, fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar için tarihin uzatıldığı bilgisini aktararak 1 Şubat’a kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.

Programda vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri de değerlendiren Başkan Yalçın, kentsel dönüşüm, park bahçe, toplu taşıma, ekmek büfesi, spor sahaları, bilet dolum gişesi gibi çeşitli konularda gelen soruları cevapladı.

Yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür mesajlarının da geldiği programın sonunda Başkan Yalçın, Rıza Polat Akkoyunlu’nun ‘Bu Gece Yılbaşı’ adlı şiirini takipçileriyle paylaştı.

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