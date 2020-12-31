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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karamustafa, Kayseri ve Bölge Turizmini Değerlendirdi

İHA

Rektör Karamustafa, Kayseri ve Bölge Turizmini Değerlendirdi

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen toplantıda Kayseri ve bölge turizm potansiyelini değerlendirdi.
Turizm ürünü ve destinasyon yönetimi ile turizm pazarlama karma elemanları çerçevesinde bölgemiz turizmine yönelik değerlendirmeler yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, turizm ürünü bileşenleri, marka değerleri ve pazarlanmasına ilişkin Kayseri turizminde geçmişten günümüze elde edilen başarı hikayesini kısaca özetledi.
Turizm ürünü denildiğinde sadece doğal, sosyal ve kültürel cazibe unsurlarının ürün olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden Rektör Karamustafa; bir coğrafik bölgede sunulan çekiciliklerin ticari değere sahip nitelikteki bir turizm ürününe dönüşebilmesi için ulaşılabilirlik, sahip olunan tesisler, yapılan etkinlikler, düzenlenen paket turlar ve ziyaretçi konforuna yönelik kolaylaştırıcı ve destek niteliğindeki diğer hizmetler ile imaj dahil tüm pazarlama faaliyetlerinin de önemli olduğunu belirtti. Bu manada Kayseri’nin, Erciyes Dağı ve eteklerindeki cazibe unsurlarının yanı sıra KanişKarum gibi kadim bir yerleşim ve ticaret merkezi olarak Kapadokya Bölgesi’nin sınırları içerisinde bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gerek ülke içerisinde gerekse ana turist pazarları ile olan ulaşım bağlantıları ile Kayseri’nin bugün sadece ülke çapında değil aynı zamanda uluslararası boyutta da nitelikli ulaşım altyapı ve imkânlarına sahip olduğunu vurguladı.
Kayseri denildiğinde akla ilk gelenin Erciyes Kış Sporları Merkezi olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, başta Nevşehir ve çevresi olmak üzere bölgedeki diğer iller ile birlikte önemli tarih, kültür, tabiat ve diğer turizm unsurlarının akla geldiğini ifade etti.
Rektör Karamustafa, “Gerek Kayseri şehir merkezinde, gerekse Erciyes Dağı’nda 2000’li yıllardan itibaren başlayarak yapılan başta nitelikli konaklama arzına yönelik uluslararası standartlardaki yatırımlara ek olarak özellikle Erciyes Dağı’nda 2005 yılı sonrasında başta kayak olmak üzere kış sporlarının gerçekleştirilebilmesine yönelik nitelikli alt ve üst yapı yatırımlarının günümüzde Kayseri’yi, yerel gastronomisi ve sağlık turizmi unsurları, alışveriş imkânları, sosyokültürel çekicilikleri, tabiat harikası ve diğer cazibe unsurları ile Kapadokya Bölgesi’nin önemli bir kesiti konumundaki turizm destinasyonu haline getirmiştir. Diğer taraftan, Erciyes Dağı’nda nitelikli konaklama arzının artırılmasına yönelik hala önemli ölçüde ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede Kayseri ve Erciyes turizminin gelişiminin dönüm noktalarından bir diğeri de 2011 yılında kurulan destinasyon yönetim örgütü konumundaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Kayseri Erciyes A.Ş.’dir. Kayseri ilinde yaygın olarak gözlenen ‘uyum kültürüne’ bağlı olarak başta gerek şehrin mülki idaresi olan Valiliğimiz, gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, meslek ve sivil toplum örgütleri ve biz akademik müesseseler olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği, koordinasyonu ile birlikte iş yapabilme ve sinerji oluşturabilme kültürü de Kayseri ve bölgemiz turizminin gelişimine olumlu bir şekilde yansımaktadır” diye konuştu.
Erciyes Dağı’nın sadece kış sporları ile değil yapılan birçok diğer etkinlikler ile önemli bir cazibe merkezine dönüşmekte olduğunu da ifade eden ve bu manada destinasyon yönetim örgütü konumundaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kayseri Erciyes A.Ş.’nin işlevi ile yürüttüğü çalışmaların önemini ve katkısını değerlendiren Rektör Karamustafa, Erciyes Kayak Merkezi’nin dünyanın önemli kayak merkezleri arasında yer almasında iyi bir destinasyon yönetimi ile şehirde sahip olunan uyum kültürünün etkili olduğunu vurguladı.
Diğer turizm pazarlama karması elemanları olan tutundurma, dağıtım ve insan unsurlarının da ihmal edilmeden işbirliği içerisinde geliştirilmesinin gerekliliğinin de altını çizen Rektör Karamustafa, nihai olarak, 6 bin yıllık tarihe sahip Kayseri ilinin Kapadokya Bölgesi’nin önemli bir parçası olma niteliği ile gerek sahip olduğu tarihi ve kültürel imkânları gerek tabiat zenginlikleri ve güzellikleri, gerekse yerel yemek kültürü, ticareti, sanayisi, eğitim ve sağlık imkânları ve dinamik vizyonu çerçevesinde Kapadokya Bölgesi’nin turizm çeşitliliğinin artırılmasına, uluslararası turizmden hak ettiği payı almasına katkı sağlaması ile gelecekte ülkemiz turizmi kapsamında daha da ileriye gitmesi hususunda yön vereceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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