Yeşilhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Yılbaşı Denetimi

Yeşilhisar'da yılbaşı öncesi gıda, kaçak içki, hijyen ve maskemesafe denetimi yapıldı.

Yeşilhisar ilçesindeki denetime İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz katıldı.

"Vatandaşların sağlığı için çalışmaya, devam ediyoruz" diyen İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş, "İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz'un'da katılımı ile ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve tekel bayilerinde gıda, kaçak içki, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Bektaş, "Covid19 salgını kapsamında uyulması gereken kurallar ve kaçak içki satışı noktasında işletme çalışanları uyardık, gerekli tedbirlerin alınmasını kurallara, uyulmasını huzurlu bir yılbaşı için maske mesafe temizliğin gerekliliğini anlattık" diye konuştu.

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