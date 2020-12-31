Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2020 yılında 2 milyon 570 çağrıya yanıt verdi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak: "Acil çağrı merkezine gelen 100 çağrıdan 25’i vakaya dönüşen gerçek çağrı, 75 ise asılsız"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa AK; 2020 yılında 2 milyon 570 bin çağrıya yanıt verdiklerini, bunlardan 700 bininin vakaya dönüştüğünü söyledi.

Kayseri'de polis, jandarma, ambulans, itfaiye, AFAD, orman ve Vefa Destek Hattı'na gelen çağrıların karşılandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2020 yılında 2 milyon 570 bin çağrıya cevap verildi. 112 Acil Sağlık Merkezi hakkında bilgiler veren Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, "Acil çağrım hizmeti veren kurumların tek merkezde ve tek numara altında toplanması projesi kapsamında ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 6 Şubat 2019 tarihinde sağlık ve jandarma acil çağrıları kurumumuzca karşılanmaya başlanmış 4 Eylül 2019 tarihinde emniyet acil çağrıları karşılanmıştır. Son olarak da 21 Aralık 2020 tarihinde orman yangın hattına gelen çağrılar ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce karşılanamaya başlanmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde kısıtlamaya tabii olan kişilerin taleplerinin karşılanması, gelen talepler ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmadığı ihbarlarında aynı şekilde ilimiz 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü karşılanması durumunda iş yoğunluğumuz daha da artmıştır. 2020 içerisinde acil çağrı merkezimize 2 milyon 570 bin acil çağrı gelmiştir. Bu gelen çağrıların yaklaşık 700 bini vakaya dönüşmüştür" dedi.



"100 çağrıdan 25'i vakaya dönüştü"

Vatandaştan kaliteli hizmet için gereksiz yere çağrı merkezini meşgul etmemelerini isteyen Ak, "Acil çağrı merkezine gelen her 100 çağrıdan 25’i vakaya dönüşen gerçek çağrı, 75 ise vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı olarak yer almıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız hizmet kalitesini artırmak amacı ile gereksiz yere acil çağrı merkezini aramamalarını rica ediyoruz. Yılbaşı olması münasebeti ile acil çağrıların yoğun olacağını düşündüğümüz için çalışan personel sayımızda artış yaptık. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz ancak gereksiz olarak acil çağrı merkezinin aranmamasını özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

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