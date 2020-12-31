Hes Kablo Kayserispor´un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -Hes Kablo Kayserispor, ligin 16´ncı haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ligin 16´ncı haftasında Beşiktaş´ı konuk edecek olan sarı kırmızılılar hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserisporlu futbolcular antrenmanda kondisyon, çabukluk ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-31 23:10:24



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