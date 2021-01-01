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Vali Günaydın: “Bu dönemde akraba ziyaretlerini ertelemede ısrarcı olmalıyız” Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’ye maske takma açısından diyecek bir şey yok”

İHA

Vali Günaydın: “Bu dönemde akraba ziyaretlerini ertelemede ısrarcı olmalıyız” Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’ye maske takma açısından diyecek bir şey yok”

Yeni yıla saatler kala Cumhuriyet Meydanında uygulama yapan ekipleri ziyaret eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu dönemde akraba ziyaretlerini ertelemede ısrarcı olmalıyız” dedi.
Cumhuriyet Meydanındaki denetlemeye Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Aziz Adalı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve basın mensupları katıldı. Yeni yıla girerken kamu kurumlarının vatandaşların güvenliği için bütün önlemleri aldığını söyleyen Vali Günaydın, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Hepimizin bildiği gibi, olağanüstü bir dönem yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreçte hep beraber büyük mücadeleler verdik, önemli mesai yaptık. Ben bu mücadelede çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, belediye çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımıza ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde uyum içerisinde, Kayserili vatandaşlarımızın destekleriyle çok büyük bir mücadele verdik. Bu mücadelede Kayserili vatandaşlarımız, ortaya koyduğumuz tedbirlere büyük ölçüde uyarak bizim işimiz kolaylaştırdılar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. 2021 yılının da ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler ileriki yıllara güzel hikayeler bırakmak için çok çalışmak zorundayız. Birkaç saat sonra yeni yıla giriyoruz. Güvenlik görevlilerimiz büyük bir fedakarlıkla vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, yeni yıla girmesi için bütün tedbirleri aldı ve çalışmalarını devam ettiriyor. Belediyelerimiz çalışmalarını devam ettiriyor” dedi. Vali Günaydın, akraba ziyaretleri ertelenirse pandemide çok önemli bir noktaya gelineceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Maalesef şu anda ki vaka oranlarını içerisinde eş, dost ve akrabadan kaynaklanan vakalar önemli noktada. Bunu mutlaka aşağı çekmek zorundayız. Hastanelerimiz görevlerini yerine getiriyor, süreci yürütüyoruz ama bizim bu durumu daha ileri noktalara taşımamız için, mutlaka ev ziyaretlerini bir kenara bırakmamız lazım. Toplu taşımada çok önemli başarılar elde ettik. Çok önemli katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Uzman arkadaşlarımızın ifade ettikleri toplu taşımalar, bulaş kaynaklarında önemli bir yer. Toplu taşımadaki bulaşları bir asgariye düşürdük. Vatandaşlarımız maske konusunda bizlere çok önemli destek verdiler. Ünlü bir köşe yazarımız bize dedi ki “Çok vilayet gezdim ama Kayseri’deki kadar maske kuralına uyan bir vilayet görmedim”. İşte biz istediğimiz zaman başarabiliyoruz. Maskede elde ettiğimiz başarının benzerini akraba ziyaretlerini de bırakarak elde edersek, inanın pandemide çok önemli bir noktaya geleceğiz. Ben Kayserili vatandaşlarımızdan özelikle bunu istirham ediyorum. Özellikle kısıtlama dönemlerinde, kısıtlama saati gelmeden gidelim de şu akrabada kalalım anlayışı doğru bir anlayış değil. Bu dönemde mümkün mertebe evimizde kalarak, kalabalık oluşturmadan bu süreci geçirirsek, yakın zamanda inşallah çok güzel noktalara gelmiş olacağız. Ben tekrar bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleri ile sağlıklı, huzurlu ve gönüllerince bir yıl diliyorum.”
Kayserililerin kurallara azami şekilde uyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Burada gördüğünüz gibi, uyum kültürünün getirdiği bereketi yaşıyoruz. Dayanışmanın en büyük örneklerini sergiliyoruz. Gerek filyasyon ekiplerimize, gerek sağlık çalışanlarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde en güzel hizmetlerimizi veriyoruz. Kayseri insanı da hakikaten bizim gururumuz. Talimatlara ve kurallara azami uyma yönünde irade gösteren bir yaklaşım sergiliyor. Maske konusunda gerçekten Kayseri tartışılmaz. Biz de değişik illere gidip görüyoruz Kayserimiz bir başka güzel. Zaman zaman ihmal edenler oluyor ama onları da nezaket kuralları içerisinde görevli kardeşlerimiz hatırlatıyor ve onlar da gerekli çalışmaları yapıyor. Kimse sana ne ya da bana bir şey olmaz demiyor. Erciyes Üniversitesi bizim gururumuz. Burada aşı konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Kayserimizin adının hep böyle güzelliklerle anılmasını temenni ediyorum. Aşıların uygulanmaya başlamasıyla normalleşme sürecine geçileceğine inanıyorum ben. Bu sıkıntılar da geçecek ve daha güzel günlere ereceğiz. Ulaşım en önemli faktördü bu dönemde. Az önce otobüslerimiz geçiyor ve kısıtlama var tabi ama bir kardeşimiz de olsa, görevli ise onu yerine ulaştırmak fedakarca bizim hizmet alanımızda. İnşallah bu dayanışmanın bereketi ile sağlıklı huzurlu daha nice yıllara diyorum. 2020’nin acısı tatlısı oldu ama çok şükür onlar da geride kaldı. Yaşananlardan ders çıkararak önümüze bakacağız, yerel yönetimler olarak bizi seven hemşerilerimize layık olma yönünde irade göstereceğiz. Hayırlı geceler ve hayırlı yıllar diliyorum herkese” ifadelerini kullandı.
Vali günaydın, konuşmaların ardından meydanda görev yapan filyasyon ve polis ekiplerine teşekkür ederek, çikolata ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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