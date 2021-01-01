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Vali Günaydın: Eş, dost, akrabadan kaynaklanan vakalar önemli noktada

DHA

Vali Günaydın: Eş, dost, akrabadan kaynaklanan vakalar önemli noktada


Yusuf AĞAŞEHarun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, yılbaşında görev yapan polis ve filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Günaydın, "Maalesef şu andaki vaka oranlarımız içinde eş, dost, akrabadan kaynaklanan vakalar önemli noktada. Bunu mutlaka aşağı çekmek zorundayız" dedi.
Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yılbaşında görev yapan polis ve filyasyon ekiplerini görev yerlerinde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vali Günaydın, koronavirüsle mücadeleye yönelik, "Kayseri'de pandemi süreci boyunca gün içerisinde birbirimize destek vererek, hemşerilerimizin yardımıyla çok büyük bir mücadele verdik. Bu mücadelede Kayserili hemşerilerimiz ortaya koyduğumuz tedbirlere büyük ölçüde uyarak, bizim işimizi kolaylaştırdılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 2021 yılının da ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler ileriki yıllara güzel hikayeler bırakmak için çok çalışmak zorundayız. Biz Kayseri olarak bu anlayışla çalıştık" diye konuştu.
'EŞ, DOST ZİYARETLERİNİ BİR KENARA BIRAKMALIYIZ'
Ziyaret konusunda vatandaşları uyaran Vali Günaydın, "Bu ülkemizin geleceği için bütün fertlerimizin üzerine düşeni yapması lazım. Bu anlayışla çalıştığımız zaman hiçbir engel kalmaz. Eş, dost ziyaretlerini mutlaka bir kenara bırakmamız lazım. Maalesef şu andaki vaka oranlarımız içinde eş, dost, akrabadan kaynaklanan vakalar önemli noktada. Bunu mutlaka aşağı çekmek zorundayız. Hastanelerimiz ve sağlık personelimiz görevini yerine getiriyor. Maskede elde ettiğimiz başarının benzerini eş, dost, akraba ziyaretlerini bir kenara bırakarak elde edersek, pandemide çok önemli bir noktaya geleceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE-Harun Reşit SERBEST
2021-01-01 01:16:01

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