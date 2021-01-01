Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında 8 kez kazandı.

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde 31 Süper Lig maçına çıktı. Geçen sezon 17, bu sezon da 14 müsabaka olmak üzere 31 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor, geçen sezon 6 bu sezon 2 galibiyet aldı. 2020 yılı içerisinde sadece 8 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, 8 beraberlik elde ederken 15 kez de mağlup oldu. Kayserispor bu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü. Kayserispor bu maçlarda en farklı galibiyetini 20'lık skorlarla elde ederken en farklı yenilgilerini ise 51'lik sonuç ile aldı.

Hes Kablo Kayserispor 2020 yılı içerisinde 3 teknik direktör ile çalıştı. 20192020 futbol sezonunun devre arasında Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşan sarı kırmızılılar, sezonu bu hoca ile tamamladı. Ardından yeni sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor, 6 müsabaka sonrasında teknik direktör değişikliğine giderek Samet Aybaba ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde oynadığı 31 Süper Lig maçında 78 kez kart gördü. Kayserisporlu futbolcular 70 kez sarı kart görürken 8 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı. Sarı Kırmızılı takımın 2020 yılı içerisinde oynadığı lig maçları ve neticeleri şöyle:

AlanyasporKayserispor 51

KayserisporAnkaragücü 11

GalatasarayKayserispor 41

KayserisporAntalyaspor 22

DenizlisporKayserispor 01

KayserisporKonyaspor 22

KayserisporGöztepe 10

KasımpaşaKayserispor 51

KayserisporYeni Malatya 21

FenerbahçeKayserispor 21

KayserisporGençlerbirliği 20

SivassporKayserispor 02

KayserisporBeşiktaş 31

Ç.RizesporKayserispor 32

KayserisporGaziantep 11

BaşakşehirKayserispor 10

KayserisporTrabzonspor 12

KayserisporKasımpaşa 10

AlanyasporKayserispor 20

KayserisporBB Erzurum 13

AnkaragücüKayserispor 01

KayserisporSivasspor 13

Ç.RizesporKayserispor 10

KayserisporHatayspor 01

GalatasarayKayserispor 11

KayserisporKaragümrük 00

GöztepeKayserispor 11

KayserisporTrabzonspor 00

AntalyasporKayserispor 20

KayserisporKonyaspor 12

GençlerbirliğiKayserispor 32

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