Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında 8 kez kazandı.
Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde 31 Süper Lig maçına çıktı. Geçen sezon 17, bu sezon da 14 müsabaka olmak üzere 31 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor, geçen sezon 6 bu sezon 2 galibiyet aldı. 2020 yılı içerisinde sadece 8 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, 8 beraberlik elde ederken 15 kez de mağlup oldu. Kayserispor bu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü. Kayserispor bu maçlarda en farklı galibiyetini 20'lık skorlarla elde ederken en farklı yenilgilerini ise 51'lik sonuç ile aldı.
Hes Kablo Kayserispor 2020 yılı içerisinde 3 teknik direktör ile çalıştı. 20192020 futbol sezonunun devre arasında Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşan sarı kırmızılılar, sezonu bu hoca ile tamamladı. Ardından yeni sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor, 6 müsabaka sonrasında teknik direktör değişikliğine giderek Samet Aybaba ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde oynadığı 31 Süper Lig maçında 78 kez kart gördü. Kayserisporlu futbolcular 70 kez sarı kart görürken 8 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı. Sarı Kırmızılı takımın 2020 yılı içerisinde oynadığı lig maçları ve neticeleri şöyle:
AlanyasporKayserispor 51
KayserisporAnkaragücü 11
GalatasarayKayserispor 41
KayserisporAntalyaspor 22
DenizlisporKayserispor 01
KayserisporKonyaspor 22
KayserisporGöztepe 10
KasımpaşaKayserispor 51
KayserisporYeni Malatya 21
FenerbahçeKayserispor 21
KayserisporGençlerbirliği 20
SivassporKayserispor 02
KayserisporBeşiktaş 31
Ç.RizesporKayserispor 32
KayserisporGaziantep 11
BaşakşehirKayserispor 10
KayserisporTrabzonspor 12
KayserisporKasımpaşa 10
AlanyasporKayserispor 20
KayserisporBB Erzurum 13
AnkaragücüKayserispor 01
KayserisporSivasspor 13
Ç.RizesporKayserispor 10
KayserisporHatayspor 01
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporKaragümrük 00
GöztepeKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 00
AntalyasporKayserispor 20
KayserisporKonyaspor 12
GençlerbirliğiKayserispor 32
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.