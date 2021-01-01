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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri Basketbol 6 maç kazandı

İHA

Bellona Kayseri Basketbol 6 maç kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı 2020 yılında 6 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, 2020 yılında oynadığı 22 müsabakada 6 galibiyet 16 mağlubiyet elde etti.
2020 yılının ilk bölümünde 8 müsabakaya çıkan ve son 5 müsabakası Koronavirüs salgınından ötürü oynatılmayan Bellona Kayseri Basketbol takımı 3 galibiyet 5 yenilgi elde ederek sezonu tamamladı. Bu sezon için 14 maça çıkan bayan basketbolcular, yine 3 kez kazanırken 11 kez mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılılar, 2020 yılı içerisinde oynadığı 22 lig maçında 1676 sayı üretirken potasında ise 1773 sayı gördü.
Bellona Kayseri Basketbol takımının 2020 yılında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri 7752
Bellona KayseriElazığ Özel İdare 9076
BeşiktaşBellona Kayseri 8462
Bellona KayseriAdana Basketbol 9397
Hatay B.B.sporBellona Kayseri 7383
Bellona KayseriOGM Ormanspor 9169
BotaşBellona Kayseri 6761
Bellona KayseriMersin Yenişehir 7094
Bellona Kayseriİzmit Belediyespor 6869
Hatay B.B.sporBellona Kayseri 9088
Bellona KayseriGalatasaray 7479
Adana BasketBellona Kayseri 8370
Bellona KayseriNesibe Aydın 6270
FenerbahçeBellona Kayseri 9169
Bellona KayseriOGM Ormanspor 8079
Bellona KayseriMersin Yenişehir 8296
Elazığ Özel İdareBellona Kayseri 8976
Bellona KayseriCanik Belediyespor 10754
BotaşBellona Kayseri 7960
Bellona KayseriBeşiktaş 9187
Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri 8675
İzmit BelediyesporBellona Kayseri 8472

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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