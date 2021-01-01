Bellona Kayseri Basketbol 6 maç kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı 2020 yılında 6 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, 2020 yılında oynadığı 22 müsabakada 6 galibiyet 16 mağlubiyet elde etti.

2020 yılının ilk bölümünde 8 müsabakaya çıkan ve son 5 müsabakası Koronavirüs salgınından ötürü oynatılmayan Bellona Kayseri Basketbol takımı 3 galibiyet 5 yenilgi elde ederek sezonu tamamladı. Bu sezon için 14 maça çıkan bayan basketbolcular, yine 3 kez kazanırken 11 kez mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılılar, 2020 yılı içerisinde oynadığı 22 lig maçında 1676 sayı üretirken potasında ise 1773 sayı gördü.

Bellona Kayseri Basketbol takımının 2020 yılında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri 7752

Bellona KayseriElazığ Özel İdare 9076

BeşiktaşBellona Kayseri 8462

Bellona KayseriAdana Basketbol 9397

Hatay B.B.sporBellona Kayseri 7383

Bellona KayseriOGM Ormanspor 9169

BotaşBellona Kayseri 6761

Bellona KayseriMersin Yenişehir 7094

Bellona Kayseriİzmit Belediyespor 6869

Hatay B.B.sporBellona Kayseri 9088

Bellona KayseriGalatasaray 7479

Adana BasketBellona Kayseri 8370

Bellona KayseriNesibe Aydın 6270

FenerbahçeBellona Kayseri 9169

Bellona KayseriOGM Ormanspor 8079

Bellona KayseriMersin Yenişehir 8296

Elazığ Özel İdareBellona Kayseri 8976

Bellona KayseriCanik Belediyespor 10754

BotaşBellona Kayseri 7960

Bellona KayseriBeşiktaş 9187

Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri 8675

İzmit BelediyesporBellona Kayseri 8472

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