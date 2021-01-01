“2021 yılında da kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Yamula Barajı çevresinde konaklama tesisleri yapacağız”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılı hakkında yaptığı değerlendirmesinde Yamula Barajı çevresinde konaklama tesisleri yapacaklarını söyleyerek, “2021 yılında da kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız” dedi.

2020 yılından kalan birkaç projeyi yeni yıl içerisinde tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaklaşık 9 aydır pandemi ile yaşamayı hem tedbirler alarak, hem kendimizi, karşımızdakini, toplumu koruma noktasında nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir şeyleri öğrenerek hayatımızı devam ettiriyoruz. Bizde bu noktada hem pandemi ile yaşayacağız, hem de bir yandan yatırımlarımızı yapacağız. Belki birkaç tane 2020’den 2021’e sarkan yapamadığımız yatırımlarımız vardı, büyük yatırımlarımızdan inşallah bunları 2021’de başlatacağız. Şöyle bir süreç bizi bekliyor inşallah gerek aşı, gerekse diğer bağışıklıkla ilgili şeylerin olumlu sonuç vermesini bekliyoruz. Risklerin daha azaldığı bir dönem olması ile birlikte daha fazlaca bizim işlerimize yoğunlaştığımız, çalışmalarımıza yoğunlaştığımız bir yıl olmasını diliyorum. Bu durum sadece bizimle de bitmiyor. İnsanların covid19’a yakalanmış olmaları ve ya da temastan dolayı karantinada olmaları, kendilerini korumaları da belki iş yapımı ile ilgili de iş gücü noktasında da kısıtlamalar oluşabiliyor. Bundan dolayı da bazı işler zamanında yapılamıyor ve ya zamanında malzemenin bulunamaması gibi sıkıntılar da yaşandı. İnşallah 2021’in bunların olmayacağı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.



“2021 yılında da kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız”

Başkan Çolakbayrakdar, 2021 yılında hem kentsel dönüşüm çalışmalarının hem de ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek, “2021’de kentsel dönüşüm daha önceki yıllar da olduğu gibi olmazsa olmazımız olacak. Özellik biz park yapmadan önce ağaçları dikmeye başladık. Son 2 yıldır özellikle ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz daha sonra park yapıyoruz. Bunların içerisinde de büyük parklar hem bölgenin, mahallelerin. İnsanların rahatça vakit geçirebileceği parklar yapıyoruz. Bu manada 50’ye yakın ortaya çıkacak parklarımız var. Yol, kaldırım bunlarda öncelikli işlerimizden başında geliyor. Millet bahçesinin bazı ihalelerine başladık. Erkilet tepesindeki Hıdırellezin hemen yanı başındaki bölgeye yapacağımız Erkilet millet bahçesi de 2021’de başlayacağımız işlerimizden bir tanesi olacak. Millet bahçesi 2021’de bitmez. Çünkü bira yeşillendirmesi iklim şartlarından dolayı biraz zaman alabilir ama 2021’de belli bir çerçeveyi oluştururuz. Her işi aynı anda yapalım, bitirelim dediğiniz zaman ister istemez birinde aksama, birini yapalım derken diğerini bozma gibi bir durum oluyor. Böyle olunca da işin sağlıklı yürüyebilmesi, birini yaparken birinin bozulmaması açısından da bunları iyi program etmemiz gerekiyor. Bu sene ki aldığımız programda bahar ile birlikte ağaçlandırma ve biraz daha toprak, hafriyat, sulamayla ve sulama altyapısı ile ilgili bu sene ki işler içerisinde. Sinan kütüphaneleri birkaç noktada yapacağımız Sinan Kütüphanelerimiz var. Bunlar 2021 programı içerisinde yer alan projeler. Bununla beraber Müslüman Türk Alimleri Müzesi inşallah bu sene içerisinde başlayacağımız ve tamamlayacağımız işlerden bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.



“Yamula Barajı etrafına sosyal tesisler yapılacak”

Yeni yıl ile birlikte Yamula Barajı etrafındaki çalışmaları genişleteceklerini söyleyen Ahmet Çolakbayrakdar, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yamula Barajında özellikle gölün çevresinde konaklama alanlarının sayısını artırmak ki vatandaşlarımızın en çok talep ettiği şeylerden bir tanesi ve günü birlik konaklama yerlerinin artırılması. O bölgede ki günü birlik tesislerle ilgili, oturma mekanları ile ilgili fiziki imalatlara da bu sene başlamayı planlıyoruz. İşlerimiz arasında Yamula Barajının çevresindeki bu mesire alanları da var hatta o bölgenin ağaçlandırma çalışmaları bir miktarını 2020 yılında yaptık ama bir miktarını yine 2021 yılında devam ettireceğiz. Alan büyük olduğu için öyle kolayca bir hamlede yapılıp bitmiyor. O bölgeye inşallah bu sene yeni mesire alanları kazandırılması noktasında çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. O alanlar da 2021’in sonuna doğru işlerimizi bitireceğiz. 2021’de öncelikle içerisinde bulunduğumuz süreçten inşallah şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın kurtulmasını diliyorum. Kolay bir süreçten geçmiyoruz, zor bir süreçten geçiyoruz. Hele ki bizim gibi vatandaş ile iç içe olan, vatandaşa hem hizmet üretme noktasında, hem de yapılan işlerin vatandaş nezdindeki kabul görmüşlüğünü bire bir ölçmede iç içe olan birimler için zor bir süreçten geçiyoruz. Uzaktan iletişim kurarak, uzaktan talepleri dinleyerek alışkın olmadığımız hele ki Türk milletinin mayasında olamayan bir sistem, biz sıcakkanlı bir milletiz. Bir arada olmak önemli bir hasletimiz. Bu noktada yeniden o günlere sağlıkla inşallah kavuşmayı diliyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz süreç bir takım şeylerden fedakarlık etme zamanı. Şimdi fedakarlık edeceğiz. Gerekiyorsa büyüklerimizi korumak noktasında o fedakarlığı göstereceğiz. Çocuklarımızı koruma noktasında, ailemizi koruma noktasında, toplumun sağlığını koruma noktasında şimdi fedakarlık etme zamanı. Maske, mesafe ve temizlik diye tanımlanmış bu üç noktaya da riayet ederek inşallah en kısa süre içerisinde daha sağlıklı günlerde bir arada olmak dileğiyle. Şu anki durumumuzda böyle bir tasarrufumuz olmayacak gibi görünüyor. İnşallah 2021 ekonomik olarak iyi gider ve öyle bir ihtiyacımızda olmaz diye umuyorum.”

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