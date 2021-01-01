Semt pazarında zam şampiyonu mandalina oldu

Kayseri’de semt pazarlarında bu hafta zam şampiyonu mandalina oldu.

Kayseri’de haftanın her günü kentin farklı bir mahallesinde kurulan semt pazarlarında bu haftanın zam şampiyonu mandalina oldu. Geçen haftalara göre, mandalinanın fiyatında artış yaşanırken, bu durumu pazarcılarda, vatandaşta şaşkınlıkla karşıladı. Mandalinanın zamlandığını ve diğer ürünlerin fiyatlarının normal olduğunu söyleyen pazarcı Bülent Çukurçam, yağışın az olmasından dolayı mandalina ağaçlarının seyrek olduğunu bu nedenle de mandalinanın az olduğunu belirtti. Çukurçam, ”Şuanda mandalina zamlandı. Diğer ürünlerde fiyatlar normal. Bu sene fazla yağış olmadığı için mandalina ağaçları seyrek ve mandalina az. Bu haftanın şampiyonu mandalina, diğer ürünler normal. Muz 8 TL, portakalın 3 kilosu 10 TL, hurma 5 TL, kivi 6 TL gibi fiyatlarla seyrediyor. Müşterilerin pazara ilgisi soğuk, vatandaş 3 kilo alacağına 1 kilo ve ya yarım kilo alıyor. Pazarda yoğunluk normal birde korona virüsten dolayı pazarları kıstılar” ifadelerini kullandı.

Pazarcı Abdullah Yıldırım ise, “Şuanda biraz mandalinanın fiyatında uçuş var. Diğer geri kalan ürünlerin fiyatları güzel herhangi bir problem yok. Müşteriler pazara geliyorlar. Kovid19 nedeni ile pazara gelmiyorlar diyorlar ama bence öyle bir sorun yok” dedi.

Müşterilerden Cuma Arslan ise mandalinanın ve hurmanın fiyatının yüksek olduğunu söyleyerek, "Mandalinanın fiyatı yüksek, hurmalarda aynı şekilde yüksek. Piyasada iyi değil ama korona virüsten dolayı millet işe gidemiyor, çalışamıyor. Kısıtlamalardan dolayı evlerde kaldıkları için Pazarda fiyatlar yükseldi. Memnun değiliz şuanda. Vatandaşta para yok. Olmayınca da memnun olabilir misin? Olamazsın" diye konuştu.

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