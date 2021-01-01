Kayseri´de, kısıtlama sessizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri´de, kısıtlama sessizliği

DHA

Kayseri´de, kısıtlama sessizliği


İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00´de başlayan ve pazartesi günü sabah 05.00´e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'de başladı. Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek kısıtlamayla birlikte Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Normal günde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza uyguluyor.DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-01 15:06:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfedildi
YEREL HABERLER Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri ...
Semt pazarında zam şampiyonu mandalina oldu
YEREL HABERLER Semt pazarında zam şampiyonu mandalina oldu
“2021 yılında da kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Yamula Barajı çevresinde konaklama tesisleri yapacağız”
YEREL HABERLER “2021 yılında da kentsel dönüşüm olmazsa ...
Başkan Palancıoğlu 1 yılda rekor asfalt yol yapan ulaşım ekibine teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu 1 yılda rekor asfalt yol yapan ...
Bellona Kayseri Basketbol 6 maç kazandı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol 6 maç kazandı
Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 1 yılda 8 kez kazandı
Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi
Kayseri yeni yıla sessiz girdi
YEREL HABERLER Kayseri yeni yıla sessiz girdi
Vali Günaydın: Eş, dost, akrabadan kaynaklanan vakalar önemli noktada
YEREL HABERLER Vali Günaydın: Eş, dost, akrabadan kaynaklanan ...
Vali Günaydın: “Bu dönemde akraba ziyaretlerini ertelemede ısrarcı olmalıyız” Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’ye maske takma açısından diyecek bir şey yok”
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Bu dönemde akraba ziyaretlerini ...
İl Sağlık Müdürü Benli: "Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı" Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Kişi ve temaslılara ulaşma süremiz 4 buçuk-5 saat arasında. Filyasyon oranımız da yüzde 99.8'lerde gidiyor"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli: "Zor bir yıl oldu, 2020 yılı ...
Kayseri'de 2 bin 668 polis yılbaşında vatandaşın huzuru için görev yaptı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 bin 668 polis yılbaşında vatandaşın ...
Hes Kablo Kayserispor´un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor´un Beşiktaş maçı hazırlıkları ...
Kayseri'deki 50 kişinin koronavirüsten öldüğü mahallenin muhtarı koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki 50 kişinin koronavirüsten öldüğü ...
Mehmet Özhaseki´den yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki´den yeni yıl mesajı
Kayseri’de sinema yasağı uzatıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de sinema yasağı uzatıldı
Kayserispor Store hizmete girecek
YEREL HABERLER Kayserispor Store hizmete girecek
Kayserispor 3 transfer yapmak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor 3 transfer yapmak istiyor
Kayseri’de yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri’de yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş ...
Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2020 yılında 2 milyon 570 çağrıya yanıt verdi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak: "Acil çağrı merkezine gelen 100 çağrıdan 25’i vakaya dönüşen gerçek çağrı, 75 ise asılsız"
YEREL HABERLER Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2020 yılında 2 milyon ...
'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi
YEREL HABERLER 'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi
Özhaseki: “2020 yılında teröre karşı müthiş bir mücadele verildi”
YEREL HABERLER Özhaseki: “2020 yılında teröre karşı müthiş bir ...
Kayseri´de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri´de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Başkan Yalçın: “Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X