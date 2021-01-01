Kayseri´de, kısıtlama sessizliği



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00´de başlayan ve pazartesi günü sabah 05.00´e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'de başladı. Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek kısıtlamayla birlikte Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Normal günde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza uyguluyor.DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-01 15:06:12



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