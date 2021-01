Başkan ve Validen görevlilere hem moral hem de yeni yıl ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte kamu kurum, kuruluşlarını ve polis denetim noktalarını ziyaret ederek, hem denetimleri ve çalışmaları yerinde inceledi, hem de görevlilerin yeni yılını tebrik etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Amirliği, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.



İLK OLARAK POLİS AMİRLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Amirliği’nde yaptığı konuşmada, “Bir yılı geride bıraktık, bir diğer yıla ulaştırdığı için Cenabı Allah’a şükrediyoruz. İnşallah huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeyi Allah bizlere nasip etsin. Pandemi sürecini yaşıyoruz, buna yönelik tedbirler alıyoruz. Kayserimiz çok şükür sorun oluşturan değil, çözüm odaklı bir anlayış içerisinde oldu. Hemşerilerimize teşekkür ederken, maske, mesafe ve hijyen konusundaki hassasiyetleri sürdürmelerini bekliyoruz. Fedakârca çalışan ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza, onlara destek olan filyasyon ekibimize ve kamu personellerimize bir teşekkür mahiyetinde yılbaşı gecesinde ziyarette bulunuyoruz” diye konuştu.

Vali Şehmus Günaydın da, tüm görevlilere ve vatandaşlara hayırlı, sağlıklı bir yıl dileyerek, “Bütün kamu görevlilerimiz, sağlık çalışanlarımız, belediye görevlilerimiz, emniyet ve jandarma teşkilatımızın çok kıymetli görevlileri, diğer kamu, kurum ve kuruluşlarımızın görevlileri Pandemi sürecinde olağanüstü mücadele verdiler. Vatandaşlarımızın her alanda, bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında arkadaşlarımız 24 saat görev yapıyorlar” dedi.



BÜYÜKKILIÇ: HUZUR VE GÜVENİN ADI JANDARMA

Polis Amirliği’nin ardından protokol, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçti. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda da yeni yıl dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, acısıyla, tatlısıyla bir yılın daha geride bırakıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “2020’de gördüğümüz olayları, sıkıntıları, 2021’de inşallah yaşamayız diye temenni ediyoruz, alacağımız önlemler ve çıkaracağımız derslerle daha dikkatli olmak suretiyle en az hasarla bu dönemi inşallah atlatacağız. Kayserimiz huzur, güven şehri, bunu sağlayan siz fedakâr jandarmamız ve emniyetimizdir. Her türlü beklentilere, ihtiyaçlara yürüyerek değil, koşarak cevap verdiniz. Şehitlerimiz oldu, onları rahmetle anıyoruz, gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyoruz. 2021’in de ay yıldızlı Türk bayrağımız altında birlik, beraberlik ve dayanışmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz.”

Vali Günaydın ise Kayseri’nin emniyet ve asayiş yönünden başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.



VALİ GÜNAYDIN: SON DERECE İYİ BİR İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ VAR

Jandarma ekiplerinin yeni yılı kutlandıktan sonra, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na geçildi. Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şehmus Günaydın, karşılaşılan yangınlarda gösterilen çabanın, gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, itfaiye personeline teşekkür etti. Günaydın, “Büyükşehir Belediyemiz makine ve teçhizat yönünden çok önemli yatırımlar yapmış, tesis anlamında son derece iyi bir teşkilatımız var” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç da, “İtfaiyemiz gerçekten şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyden güneye rahatlıkla kısa sürede ulaşabilecek şekilde teşkilatlanmış durumdadır. Fedakârca çalışmalarını yapmaktalar, aynı zamanda son süreçte gerek Elazığ depremi, gerekse diğer illerdeki felaket ve depremlerde görev başında oldular, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.



DOKTOR BAŞKANDAN MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK HATIRLATMASI

İtfaiye personeline de çalışmalarında kolaylıklar dileyen ve yeni yıllarını kutlayan protokol, son olarak Pandemi sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Fedakârca çalışan ekibimizi ziyaret ettik, amacımız çalışan kardeşlerimizin gönlünde yer etmek, onlara moral vermek ve varsa talepleri onları dinlemek. Dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kayserimizde birlik, beraberliğin, bereketini yaşıyoruz. Filyasyon ekiplerimize verilen desteklerle şehrimizdeki Pandemi sürecinde vaka sayısını en aza indirmekte gayret gösteriyoruz ama sonuç odaklı henüz arzu ettiğimiz orana erişmedik diye tedbir bağlamında hepimizin daha çok dikkat etmesini bir doktor olarak hatırlatmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralını göz ardı etmeyeceğiz.”

Vali Günaydın da, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde özveri ve fedakârlıkla gelen çağrıları anında cevaplandırdıkları için sağlık personeline teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından kısıtlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda uygulama yapan ekiplere de kolaylıklar dileyen Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundular. Başkan Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada “Kayseri insanı bizim gururumuz, Erciyes Üniversitesi bizim gururumuz, aşı konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Sabredeceğiz, daha güzel günlere ulaşacağız” dedi. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, Meydan’da filyasyon ekibindeki sağlık personellerine, basın mensuplarına, emniyet ve zabıta ekiplerine çikolata, tatlı ikram edip, teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladılar.

