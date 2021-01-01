3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, çaldıkları otomobilde 3 kişi, polis ekiplerince pizza yerken yakalandı.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi´nde, 2 gün önce Suriye uyruklu A.B'ye ait otomobil çalındı. Araç sahibinin ihbarı sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, plakası değiştirilen otomobili Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak´ta buldu. Aracın içinde pizza yerken yakalanan H.U., M.P. ve A.K. kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyete götürüldü. Otomobil ise, sahibine teslim edilmek üzere, çekiciyle çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-01-01 19:54:19



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