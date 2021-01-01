Kayseri'de 15 yaşındaki 2 çocuk, ellerinde tüfekle yakalandı

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında ellerindeki tüfeklerle dışarı çıkan 15 yaşındaki 2 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi´ndeki Seyyid Burhaneddin mezarlığında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta ellerinde tüfekle yürüyen 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, mezarlıkta elinde tüfek bulunan Y.S. (15) ve B.Ç.´yi (15) yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ile 2 çocuk arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu Y.S. ve B.Ç., ellerindeki tüfeklerle yakalandı. Y.S. ve B.Ç., polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-01-01 22:06:38



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