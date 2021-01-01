Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 2 kişi yakalandı Yakalanan şahısların gülmeleri dikkat çekti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mezarlıkta pompalı tüfeklerle havaya ateş açan şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığın içerisinde tüfeklerle birlikte yakalanan 2 şahsın yan yana gelince gülmeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Seyitgazi Mahallesi'nde bulunan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, mezarlığın içerisinde el fenerleri ile arama yaptı. İlk olarak tüfeklerle birlikte yakalanan Y.S. (16) gözaltına alınırken, B.Ç. de (16) mezarlığın içerisinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra bir araya getirilen şahıslar, birbirlerini görünce gülmeye başladı. Polis ekipleri tüfeklere el koyarken, şahıslarda kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Hangi kanalda çıkacak" diye sordu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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