Erciyes´te koronavirüs sessizliği

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.
Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi´nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm tesisler kapatıldı. Erciyes´te kısıtlama öncesi her gün binlerce kişinin kayak yaptığı pistler sessizliğe büründü. Erciyes´te bulunan bin 500 yatak kapasiteli otellerde ise doluluk oranlarının yüzde yüz olduğu öğrenildi. Kayakseverlerin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi gününden itibaren kayak yapmaya devam edeceği bildirildi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-02 11:54:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.