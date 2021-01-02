Erciyes´te koronavirüs sessizliği

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi´nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm tesisler kapatıldı. Erciyes´te kısıtlama öncesi her gün binlerce kişinin kayak yaptığı pistler sessizliğe büründü. Erciyes´te bulunan bin 500 yatak kapasiteli otellerde ise doluluk oranlarının yüzde yüz olduğu öğrenildi. Kayakseverlerin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi gününden itibaren kayak yapmaya devam edeceği bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-02 11:54:55



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