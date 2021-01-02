Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 35 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında rakip oldu. Aybaba, 13 farklı takım ile Siyah beyazlı ekibe üstünlük kurmaya çalıştı.
Teknik Direktör Samet Aybaba, çalıştırdığı Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Bucaspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Ankaraspor, Trabzonspor, Vanspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Kayserispor takımlarıyla Beşiktaş'a karşı 35 kez Süper Lig'de 4 kez de Türkiye Kupası'nda üstünlük kurmaya çalıştı. Aybaba bu maçlarda 8 kez galibiyet sevinci yaşarken 24 kez de üzüldü. 7 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Aybaba'nın takımları 37 gol atarken kalesinde ise 84 gol gördü. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında olduğu dönemlerde de 4 kez Beşiktaş'a rakip oldu. 3 kez İstanbul'da 1 kez de Kayseri'de oynanan bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken, 3 kez de yenildi. Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.
65 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'a karşı mücadele verdiği maçlar ve sonuçları şöyle:
Süper Lig
BeşiktaşBursaspor 20
BursasporBeşiktaş 11
BeşiktaşSivasspor 51
SivassporBeşiktaş 21
BeşiktaşEskişehirspor 31
BeşiktaşAntalyaspor 00
AntalyasporBeşiktaş 20
BeşiktaşBucaspor 51
BeşiktaşGençlerbirliği 30
BeşiktaşBursaspor 30
BursasporBeşiktaş 01
GaziantepsporBeşiktaş 22
AnkarasporBeşiktaş 20
AnkarasporBeşiktaş 24
BeşiktaşAnkaraspor 23
BeşiktaşTrabzonspor 50
TrabzonsporBeşiktaş 11
BeşiktaşTrabzonspor 00
GaziantepsporBeşiktaş 10
BeşiktaşGaziantepspor 31
BeşiktaşGençlerbirliği 03
BeşiktaşGençlerbirliği 40
VansporBeşiktaş 06
BeşiktaşAnkaragücü 41
AnkaragücüBeşiktaş 21
BeşiktaşAnkaragücü 10
BeşiktaşKayserispor 41
BeşiktaşAdana DS 30
BeşiktaşKayserispor 10
KayserisporBeşiktaş 31
BeşiktaşKayserispor 10
BeşiktaşAnkaragücü 10
AnkaragücüBeşiktaş 12
BeşiktaşAnkaragücü 30
AnkaragücüBeşiktaş 22
Türkiye Kupası
BeşiktaşGaziantepspor 20
GaziantepsporBeşiktaş 13
GaziantepsporBeşiktaş 23
BeşiktaşGençlerbirliği 11
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