Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 35 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında rakip oldu. Aybaba, 13 farklı takım ile Siyah beyazlı ekibe üstünlük kurmaya çalıştı.



Teknik Direktör Samet Aybaba, çalıştırdığı Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Bucaspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Ankaraspor, Trabzonspor, Vanspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Kayserispor takımlarıyla Beşiktaş'a karşı 35 kez Süper Lig'de 4 kez de Türkiye Kupası'nda üstünlük kurmaya çalıştı. Aybaba bu maçlarda 8 kez galibiyet sevinci yaşarken 24 kez de üzüldü. 7 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Aybaba'nın takımları 37 gol atarken kalesinde ise 84 gol gördü. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında olduğu dönemlerde de 4 kez Beşiktaş'a rakip oldu. 3 kez İstanbul'da 1 kez de Kayseri'de oynanan bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken, 3 kez de yenildi. Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

65 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'a karşı mücadele verdiği maçlar ve sonuçları şöyle:



Süper Lig

BeşiktaşBursaspor 20

BursasporBeşiktaş 11

BeşiktaşSivasspor 51

SivassporBeşiktaş 21

BeşiktaşEskişehirspor 31

BeşiktaşAntalyaspor 00

AntalyasporBeşiktaş 20

BeşiktaşBucaspor 51

BeşiktaşGençlerbirliği 30

BeşiktaşBursaspor 30

BursasporBeşiktaş 01

GaziantepsporBeşiktaş 22

AnkarasporBeşiktaş 20

AnkarasporBeşiktaş 24

BeşiktaşAnkaraspor 23

BeşiktaşTrabzonspor 50

TrabzonsporBeşiktaş 11

BeşiktaşTrabzonspor 00

GaziantepsporBeşiktaş 10

BeşiktaşGaziantepspor 31

BeşiktaşGençlerbirliği 03

BeşiktaşGençlerbirliği 40

VansporBeşiktaş 06

BeşiktaşAnkaragücü 41

AnkaragücüBeşiktaş 21

BeşiktaşAnkaragücü 10

BeşiktaşKayserispor 41

BeşiktaşAdana DS 30

BeşiktaşKayserispor 10

KayserisporBeşiktaş 31

BeşiktaşKayserispor 10

BeşiktaşAnkaragücü 10

AnkaragücüBeşiktaş 12

BeşiktaşAnkaragücü 30

AnkaragücüBeşiktaş 22



Türkiye Kupası

BeşiktaşGaziantepspor 20

GaziantepsporBeşiktaş 13

GaziantepsporBeşiktaş 23

BeşiktaşGençlerbirliği 11

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