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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç'tan Şehir Hastanesine hasta yakını misafirhanesi müjdesi

İHA

Büyükkılıç'tan Şehir Hastanesine hasta yakını misafirhanesi müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısında yatarak tedavi gören hasta yakınları için sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı hasta yakını misafirhanesinin inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtirken, bu projeden bir tane de Kayseri Şehir Hastanesi’ne yaptırılacağı müjdesini verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla projelendirilen ve Erciyes Üniversitesi karşısında yapımı devam eden Hasta Yakını Misafirhanesi’nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Büyükkılıç bir müjde de Kayseri Şehir Hastanesi için verdi.
Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Erciyes Üniversitesi karşısına hasta yakınlarına hizmet vermek için hasta yakınları misafirhanesi projesini hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları özverili ve hummalı şekilde sürüyor. Bir dostumuz ‘Başkanım Şehir Hastanesi’ne de böyle bir tesis lazım’ dedi. Ben de ‘siz dedikten sonra biz yaparız’ dedim. Allah’a şükür gücümüz de, imkânımız da var. ‘Gerekirse hayırsever de çıkar’ dedim. O konunun da talimatını vereceğim, projelendireceğiz, inşallah bir tane de Şehir Hastanemize ‘Hasta Yakını Misafirhanesi’ yapılacak” dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu şehre en büyük armağanı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye sevdam dediği, Kayserimizin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi bu kente kazandırdı. Hele hele bu Pandemi döneminde çok daha değeri de anlaşıldı ve çok yararlandık, güven veren bir konum oluşturdu. İlhami hocama ve tüm sağlık çalışanlarına da selamlarımı gönderiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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