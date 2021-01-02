Kayserispor, Fırat Aydınus ile 4 kez kaybetti

Hakem Fırat Aydınus'un Kayseri'de yönettiği maçlarda Kayserispor 12 kez kazanıp 4 kez kaybetti.
Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan hakem Fırat Aydınus, bir kez daha Kadir Has Stadı'na çıkacak. İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un iç sahada oynadığı müsabakaların 22'sinde düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 12 kez kazanırken 6 kez berabere kaldı. 4 maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı Kırmızılılar bu 22 maçta 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Tecrübeli hakem bu maçlarda Kayserispor'a 43 sarı kart 3 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 35 sarı kart 3 kırmızı kart gösterdi.
Hakem Fırat Aydınus'un Kayseri'de yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
KayserisporÇ.Rizespor 10
KayserisporErzurumspor 02
KayserisporÇ.Rizespor 22
KayserisporGençlerbirliği 32
KayserisporAnkaraspor 22
KayserisporAnkaraspor 31
KayserisporAntalyaspor 31
KayserisporAkhisarspor 11
KayserisporManisaspor 20
KayserisporGaziantep 12
KayserisporManisaspor 12
KayserisporTrabzonspor 10
KayserisporAnkaragücü 30
KayserisporGaziantep 30
KayserisporBursaspor 00
KayserisporSivasspor 01
KayserisporAntalyaspor 44
KayserisporBursaspor 20
KayserisporTrabzonspor 42
KayserisporGençlerbirliği 20
KayserisporMalatyaspor 11
KayserisporA.Sebatspor 41
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.