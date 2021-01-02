Kayserispor, galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 10 maç süren galibiyet hasretine yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor.

Süper Lig´în 16´ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor´da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılı takım, kötü gidişe Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor. Son olarak ligin 4´üncü haftasında Ankaragücü´nü deplasmanda 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı maçlarda Demir Grup Sivasspor´a 3-1, Çaykur Rizespor´a 1-0, Atakaş Hatayspor´a 1-0, Fraport TAV Antalyaspor´a 2-0, İttifak Holding Konyaspor´a 2-1 ve Gençlerbirliği´ne 3-2'lik skorlarla mağlup olurken, Galatasaray ile 1-1, Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 1-1 ve Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kayseri temsilcisi oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda rakip filelere 9 gol atarken, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. 10 puanla ligin son sırasında bulunan Kayserispor´un eksi 10 averajı bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç yarın saat 19.00´da başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-01-02 13:27:59



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