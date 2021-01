Bellona Kayseri, Hatay'ı konuk edecek

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 15.haftasında yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan SarıKırmızılı ekip geride kalan 14.hafta sonunda 3 galibiyet alırken 11 mağlubiyet aldı. 14 maçta 17 puan toplayan SarıKırmızılılar ligde kalan maçlarını kazanmak istiyor.

SarıKırmızılılar bugün yaptığı on antrenman ile hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Bellona Kayseri'de eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 15.30'da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.