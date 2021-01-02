Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sokak kısıtılması kapsamında yapılan denetimde koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu ortaya çıkan sürücü, para cezası uygulanarak test için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezinde yaptığı denetimde sürücüleri tek tek kontrol etti. Kontrol noktasında durdurulan 38 ACJ 786 plakalı otomobilin sürücüsü Hatice G.'nin koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu öğrenildi. Hatice G'ye, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri, Hatice G.´yi koronavirüs testi yapmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi´ne götürdü.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞEŞE

2021-01-02 15:21:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.