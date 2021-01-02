Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kente geldi. Erkilet Havaalanı'na inen siyahbeyazlı kafile, takım otobüsüyle konaklayacakları otele hareket etti ve maçın başlama saatini beklemeye koyuldu.

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