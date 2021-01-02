Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yarın karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi. Havalimanında takım otobüsüne binen futbolcular, konaklayacağı otele geçti. Yarın oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beşiktaş kafilesinin takım otobüsüne binmesi

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-02 17:41:07



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