2020 yılında dini hizmetlere Melikgazi desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak İl Müftülüğünce gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere de destek olduklarını bu amaçla birçok yeni cami, 2 Kur'an Kursu inşa ettiklerini, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dini hizmet ve tesislere yapılan çalışmalar ile Melikgazi Belediyesi olarak örnek gösterildiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılı içerisinde Melikgazi ilçede yer alan 4 cami inşaatı, 5 cami de WC ve abdesthane inşası, 1 camide halı yenilenmesi, 2 Kur’an Kursu inşası ve 3 Kuran Kursu ve 5 camide tadilat çalışması, 10 camide çevre düzenlemesi ve tüm camilerin genel temizlik ve bakımı yapılmıştır. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin din hizmetlerine katkı sağlamaktadır“ dedi.

Melikgazi ilçesinde dini tesislere yapılan yatırımların 2021 yılında da gerçekleştirileceğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, eğitime, sağlığa ve camilere verilen hizmet ve desteklerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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