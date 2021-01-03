Büyükşehir, yılın ilk büyük çalışmasına başladı

Kayseri’nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında Yamula Barajı’na kıyısı bulunan ve 7.5 milyon TL’ye mal olan Hıdırellez Yolu’nda asfaltlama çalışması başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni yılın ilk günlerinde Hıdrellez Yolu’nda asfaltlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir’in çalışkan ekibinin hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirmeye devam ettiğini söyledi.

Yamula Baraj gölüne kıyısı bulunan yerleşim birimlerini yakından ilgilendirdiği gibi şehrin en güzel seyredildiği Hıdırellez Yolu’nda çalışmalar, hummalı ve özverili bir şekilde sürüyor. Tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla dolduruluyor. 900 metre uzunluğunda istinat duvarlarının yapımı, kazı ve dolgu işleri yapılırken, Hıdrellez Yolu yapım çalışmalarında yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kuru derelere 2x2 ebatlarında ve toplam uzunluğu 180 metre olan 4 adet kutu menfez yapılıyor. Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için yol üzerindeki suların toplanması için hendekler kuruldu. 7.5 milyon TL’ye mal olan ve bölgeyi canlandıracak olan Hıdırellez Yolu’nda asfaltlama çalışması başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir’in çalışkan ekibinin hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirmeye devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların daha hızlı şekilde sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Yeni yılın ilk günlerinde Büyükşehir Belediyemizin çalışkan ve fedakar ekibi yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş, 1 geliş olmak üzere 3 şeritten oluşan yolun asfaltlama çalışmalarına başladı. Maliyeti yaklaşık 7.5 milyon TL’ye ulaşacak olan yol, hazır hale gelince bölgemiz için bir canlılığa vesile olacak. Kızılırmak yöresine ve havzasına, Yamula Barajı’na hitap edecek. Kuşçu Sosyal Tesisleri’ni bir bakıma canlandıracak olan önemli bir ana arterimiz olacaktır” diye konuştu.

Öte yandan proje kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak için 3 bin metre oto korkuluk yapılacak.

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