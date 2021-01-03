Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - 75

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü 5, Melis 14, Ayşegül 10, Gülse, Harrigan 4, Brown 18, Esra, Harris 29

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Canada 28, İdil 10, Kübra İmren 9, İdal, Gizem 8, Prince 13, Abdelkader 7

1´İNCİ PERİYOT: 12 16

DEVRE: 38 34

3´ÜNCÜ PERİYOT: 60 54

5 FAUL ALAN: Gizem Başaran 31.59, Kübra İmren Siyahdemir 39.36 (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80 75 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı ile ev sahibi takımdan Harris oldu. Konuk takımın en skorer ismi ise 28 sayı ile Canada oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-03 17:35:15



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