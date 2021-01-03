Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri: 80 - Hatay Büyükşehir: 75

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 8075 mağlup etti.
Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 3834 tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek salondan 5 sayı farkla galip ayrıldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x, Zeynep Öykü Kalbisagde xx (5), Melis Gülcan xxx (14), Ayşegül Günay Aladağ xx (10), Gülse Uğur x, Mikiah Harrigan x (4), Kalani Brown xxx (18), Esra Ural Topuz x, Tyasha Harris xxxx (29)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jordin Elizabeth Canada xxx (28), İdil Türk xx (10), Kübra İmren Siyahdemir xx (9), İdal Yavuz x, Gizem Başaran xx (8), Alexis Prince xxx (13), Hind Abdelkader xx (7)
Periyotlar: 1.Periyot: 1216 (Hatay Büyükşehir lehine) Devre: 3834 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 6954 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alanlar: Kübra İmren Siyahdemir, Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.