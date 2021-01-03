Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 20 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Kanga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin şutu kalecide kaldı.

64. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Atiba'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

74. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasına yaptığı ortada Souza topu arka direğe çevirdi. Larin'in dokunduğu top, az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın arkasına geçen N'Koudou, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 01

90. dakikada sol kanattan Behich'in ortasında ceza sahasında yükselen Emre Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta Alibec'in sert şutunu kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.

90+4. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Hasic'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

90+7. dakikada ceza sahasında topla buluşan Hasic'in köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 02



Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Lopes x, Sapunaru x, Kolovetsios xx, Behich x, Ackah x, Campanharo x (İlhan Parlak dk. 90 ?), Lennon x, Kvrzic x (Emre Demir dk. 90 ?), Henrique xx (Manzala dk. 77 x), Kanga x (Alibec dk. 82 ?)

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, İlhan Depe, Ahmet, Muğdat, Nurettin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N'Sakala xx, Souza x, N'Koudou xx, Mensah x (Necip dk. 73 x), Atiba xx (Oğuzhan dk. 82 x), Larin x, Güven x (Hasic dk. 62 xx)

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Atakan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: N'Koudou (dk. 89 pen.), Hasic (dk. 90+7) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Lopes (maç bittikten sonra) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Welinton (Beşiktaş)

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