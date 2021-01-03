Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş: 0-2

Yasin DALKILIÇ İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behic, Camphanaro (Dk. 90+2 İlhan Parlak), Ackah, Lennon, Kvrzic (Dk. 90+2 Emre), Henrique (Dk. 77 Manzala), Kanga (Dk. 82 Alibec)
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Larin, Atiba (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Mensah (Dk. 73 Necip Uysal), N´Koudou, Güven Yalçın (Dk. 63 Hasic)
SARI KARTLAR: Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor) Welinton (Beşiktaş)
KIRMIZI KART: Lopes (Maçın ardından) (Hes Kablo Kayserispor)
GOLLER: Dk. 89 N´Koudou (P), Dk. 90+7 Hasic (Beşiktaş)Süper Lig´in 16´ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor´u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 89´uncu dakikada penaltıdan N´Koudou ile 90+7´nci dakikada Hasic kaydetti. Bu galibiyetle puanını 31´e yükselten Beşiktaş, haftayı lider olarak tamamladı.5'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nun şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.
9'uncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta N´Koudou ceza sahası girdikten sonra Lopes´in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.
12´nci dakikada Mensah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Doğan gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0´lık eşitlikle sona erdi.
76'ncı dakikada gelişen Beşiktaş atağında N´Koudou ortasını yaptı. Larin´in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
84'üncü dakika N´Koudou´nun ara pasında savunma arkasına sarkan N´Sakala topu içeri çevirdikten sonra Lopes´in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR´dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
89'uncu dakikada penaltı atışını kullanan N´Koudou, meşin yuvarlak ve kaleci Doğan´ı farklı köşelere gönderdi: 0-1.
90+3'üncü Kayserispor, ceza sahası yayının hemen önünden serbest vuruş kazandı. Alibec´in doğrudan kaleye gönderdiği topta kaleci Ersin, topu son anda kornere çeldi
90+7'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Hasic´e verdi. Hızla rakip kaleye giden Hasic´in şutunda meşin yuvarlak kaleci Doğan´ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor´u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ İlyas KAPLAN
2021-01-03 21:21:05
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