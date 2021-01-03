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Sergen Yalçın: "Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "1-2 oyuncuyla takımı güçlendirmek istiyorum"

İHA

Sergen Yalçın: "Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "1-2 oyuncuyla takımı güçlendirmek istiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 20'lık Hes Kablo Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz" dedi.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir oyundu. Rakibin kapalı olmasını bekliyorduk. Oyunu açmak için varyasyonları denedik. Maçın başında verilen penaltı gol olsaydı oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Oyunun son bölümünde istekliydik, arzuluyduk. İyi savunduk, rakibin kontra atak yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil, çünkü Kayserispor'un da pozisyonuyla ilgili puana ihtiyacı var. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Az pozisyon veriyoruz. Bu akşam hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. 4 maçta gol yemiyoruz, iyi bir savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak, oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

"862 gündür lider olamamışız"
Liderlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum, uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için. Yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar" ifadelerini kullandı.
Transferle ilgili de konuşan Yalçın, "Yönetimle, başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama mümkün olursa takımımız güçlendirmek istiyoruz. 12 oyuncuyla takımı güçlendirmek istiyorum. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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