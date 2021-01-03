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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından


Samet Aybaba: İstifa haberlerinden bilgim yokSergen Yalçın: Beşiktaş her zaman liderliğe, şampiyonluğa oynar
"1-2 takviye yapmak istiyoruz"Yasin DALKILIÇ İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Süper Lig´in 16´ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor´a 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Maçın ardından çıkan istifa haberlerinde bilgisi olmadığını söyleyen Samet Aybaba, "Rakibimiz lider olacağı bir maça çıkıyordu. İyi takım. Biz de oyunu bir yerde tutalım, karşılayalım ona göre çıkalım dedik. Birinci yarı bunu da başardık. Pozisyon vermedik. Planladığımız hızlı çıkışı yapamadık. İkinci yarı biraz daha oyuncuların kendine güveni gelince birkaç tane çıkış yaptık. Ortada bir oyun, sanki berabere bitecekmiş gibiydi. Sonrasında ve öncesinde penaltı kararları vardı. Türkiye'nin en iyi iki hakeminin verdiği kararlara bir bakmak lazım. Çünkü, gördüğüm kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. Bir an önce toparlamak lazım. İnsanların seyir keyfi alacağı, mutlu olacağı bir futbol gerekiyor. Ciddi sorunlar var. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyorlar. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Takımdaki kadro eksikliği çok etkiliyor. Derinlik neredeyse hiç yok. Elimizdeki mevcut oyuncular, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ama bu bizi ileriye götürmez. Takımı bulunduğu yerden çıkarmak için transfer yapmak lazım. Hem morale hem desteğe ihtiyaç var. Yönetimle görüşüp ona göre takviye yapacağız.  Bizim takımın ciddi pozisyonlarda eksiği var.  Oyuncu sayısını artırmamız lazım. Bazı sitelerde yer alan istifa haberlerinden bilgim yok" ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN: BEŞİKTAŞ HER ZAMAN LİDERLİĞE, ŞAMPİYONLUĞUA OYNAR Beşiktaş´ın her zaman şampiyonluk için oynadığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Öncelikli olarak kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir oyundu. Rakibin kapalı oynamasını bekliyorduk. Oyunu açmak için çeşitli varyasyonlar denedik. Uzun bir süre açamadık. Belki maçın başında verilen penaltı gol olsaydı oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Oyunun son bölümde istekli ve arzuluyduk. İyi savunduk ve rakibin kontratak yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil. Çünkü; Kayserispor'un pozisyonu gereği puana ihtiyacı var. Sahada puan almak için savaşmaları, her şeyi yapmaları gayet normal. Doğal olarak da böyle maçlar zor oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Kalemizde çok az pozisyon veriyoruz. Bu akşam hemen hemen pozisyon vermedik. 4 maçtır gol yemiyoruz. İyi savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak, oyun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. Bu nedenle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başkanım ve Emre Kocadağ'a da hastalıklarından dolayı acil şifalar diliyorum. İnşallah onlarda en kısa zamanda bizim yanımıza gelirler. Lider olmak derken, Beşiktaş'ta lider olmanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşık 862 gündür lider olmamışız. Uzun zamandır bunu yakalayamadığımız için önemli. Beşiktaş'ın maç kazanması çok önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman liderliğe ve şampiyonluğa oynar. 4 maçtır gol yemiyoruz, mücadele ediyoruz. Oyuncularımızın bu övgülere çok ihtiyacı var. Müthiş, birbirleri için oynuyorlar" diye konuştu.
"1, 2 TAKVİYE YAPMAK İSTİYORUZ"
Transfer döneminde 1, 2 takviye yapmak istediklerini belirten Sergen Yalçın, "48 saat sonra başlayacak transfer sezonu ile ilgili olarak da isimler üzerinden gitmeyi doğru bulmuyorum. Yönetim ve başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu an planlama yapmamız zor. Mümkün olursa 1-2 oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Takımında buna ihtiyacı var. İnşallah bir değişim yapabiliriz. Şu an için net olan bir şey yok" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2021-01-03 22:40:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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