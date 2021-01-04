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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da Aybaba dönemi sona erdi

İHA

Kayserispor'da Aybaba dönemi sona erdi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi.
Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.
Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporKaragümrük 00
GöztepeKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 00
AntalyasporKayserispor 20
KayserisporKonyaspor 12
GençlerbirliğiKayserispor 32
KayserisporBeşiktaş 02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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