Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Tokgöz, dün Beşiktaş karşısında alının 2-0´lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak, yolları ayırdıklarını söyledi. 9 Kasım 2020 tarihinde Bayram Bektaş'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, 49 günlük görev sürecinde 9 maça çıktı. Kayserispor bu maçlardan 4'ünden beraberlik, 5'inden yenilgi ile ayrıldı. Ligde son olarak Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar bu müsabakayı da 2-0 kaybetti. Hes Kablo Kayserispor ligde 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-04 10:16:02
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