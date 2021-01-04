Başkan Çolakbayrakdar, "2021 yılı tertemiz bir yıl olsun"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mesai mefhumu gözetmeksizin gecegündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Ekipleri’nin sahadaki çalışmalarını inceledi. İşçilere kolaylıklar dileyen ve onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, 2021 yılının tertemiz bir yıl olması temennisinde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında 16 sanayi sitesinde temizlik çalışmaları yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmetlerini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet etti. İncelemeler sırasında Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Şükrü Ülgür’ ün doğum gününü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi. Kayserililerin daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “2020 yılını geride bıraktık, 2021 yılına başladık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik faaliyetleri olarak bölgemizde bulunan sitelerin iç temizliğini gerçekleştiriyoruz. Özellikle sokağa çıkma günlerini fırsat biliyoruz. Belediye olarak bütün birimlerimiz, Oto Galericiler Sitesi’ndeyiz. Temizliğe ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerimiz, çalışmalar yürütüyor. Hemşehrilerimin, sağlık ve sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Yeni yılın; şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için huzurlu ve sağlıklı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu ise belediyenin hizmetleri ile temizlik çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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