“Sokak hayvanları kış aylarında aç kaldıkları için saldırganlaşabilir” Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Açlıktan ya da yaşam alanını savunma içgüdüsünden dolayı hayvanlar saldırganlaşabilir”

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sokak hayvanları ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Açlıktan ya da yaşam alanını savunma içgüdüsünden dolayı hayvanlar saldırganlaşabilir” dedi.

Vatandaşların sokaktaki bütün hayvanları hastalıklı gibi görmemeleri gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, “Kış ayları geldi, artık havalar soğudu. Sokakta başıboş, sahipsiz, kimsesiz hayvanlarımız var. İç Anadolu’nun kış ayları birazda sert geçtiği için zaman zaman sokaktaki hayvanlar ve yabanda ki hayvanlarında yiyecek bulmakla ilgili, su bulmakla ilgili zorluk çekiliyor. Çünkü sular da donuyor ve yerine göre su içemedikleri durumlarda oluyor. Bununla ilgilide ben buradan hem vatandaşlarımıza, hem de belediyelerimize seslenmek istiyorum. Sokak hayvanları normalde bizim belediyelerimizin bünyesinde, bu hayvanların barınması, bakılması, yakalanıp kısırlaştırılması ve parazit iğnelerinin yapılması. Kayseri’de ki belediyelerimiz özellikle Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi ve diğer belediyelerimiz olmak üzere bu konuyla ilgili özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Kayseri’de bir çok parklarda özellikle mama ve su kapları bulunmakta. Kış aylarında bu daha sık bir şekilde kontrol ettiriliyor. Bu noktada vatandaşlarımıza düşen görevler var. Özellikle evlerinin önüne, şehir merkezinin uzağında olan uç bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız yemek artıkları olabilir, mama olabilir bunları bir kap içerisinde kapılarının önüne koyduklarında bu hayvanlar ihtiyaçlarını buradan görebilir. Dünyada ve doğa da canlı olarak sadece insanlar yaşamıyor. Bizim nasıl bir yaşama alanımız varsa sokak hayvanlarının da bulunduğumuz ortam itibari ile bir yaşam alanları var. Netice de şehrin büyümesi, insan nüfusunun artması ile birlikte insanlar özellikle sokakta ki hayvanlar olsun ve ya yaban hayatının nüfuslarına da girmiş oluyorlar. O nedenle dünyada sadece bizler değil bu canlıların da var olduğunu, onlarında bir yaşam hakkının olduğunu düşünerek ona göre işlem yapmamız lazım. Özellikle vatandaşlarımız bu konuda biraz daha duyarlı olmalılar. Yani sokak hayvanları sahipsiz hayvan belki hastalıklı bir hayvan diye nitelendirip kötü uygulamalarda ve kötü davranışlarda bulunabiliyorlar. Tabi ki sokaktaki her hayvan ve ya kaşınan bir hayvan nasıl uyuz mu? Yoksa parazitli mi? Bit, pire gibi dış enfeksiyonu mu var? gözüyle bakıp hayvanlara kötü davranmamalılar. Nasıl her kaşınan insan hasta değilse sokaktaki bir canlının kedinin, köpeğin hasta olduğu anlamına gelmez. Onun için vatandaşlarımız sokaktaki bütün hayvanları hastalıklı gözüyle değerlendirmemelidir. Çünkü bu hayvanlarımız Kayseri’de ki barınaklarda doğal ortamından alındıkları zaman kısırlaştırma işlemleri ve onun ardından da kuduz aşıları yapılıyor. Parazit iğneleri de yapıldıktan sonra tekrardan doğal ortamlarına bırakılıyor. Bu sonuçla bir tedavi süreci geçirmiş oluyorlar. Dönem dönem belediyelerimizin bu konu ile ilgili çalışmaları var. Bazen duyuyoruz hayvanlara kötü davranıldığı hatta ateşli silahlarla vurulduğu haberlerini duyabiliyoruz. Onun için ben vatandaşlarımıza özellikle duyarlı olmaları konusunda, sokak hayvanlarına daha ilgili ve alakalı yaklaşmaları konusunda rica ediyorum” dedi.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sokakta yaşayan köpeklerin yaşam alanlarını korumak için nadir de olsa saldırganlaşabileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Köpeklerin saldırma durumu şehir merkezlerinden uzakta daha uç bölgelerde yaşanan olaylar. Normal şartlar da hiçbir sokak hayvanı bir insana saldırma içgüdüsü ile davranmaz. Sadece bulundukları ortamları içgüdüsel olarak kendi bulundukları bölgeleri savunma açısından belki saldırma içgüdüsü gösteriyor olabilirler. Onun dışında bu hayvanlar mevsimsel kızgınlık gösteren canlılar bunlar. O kızgınlık döneminde ne kadar kısırlaştırılsa da arada kaçırdığımız, kısırlaştıramadığımız canlılar da oluyor. Normal de hiçbir sokak hayvanı agresif ırklar olmadığı taktirde insanlara saldırmaz.”

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