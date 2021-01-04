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Vedat Milor'un pastırma anketi, Kayseri ile Kastamonulu üreticileri karşı karşıya getirdi

DHA

Vedat Milor'un pastırma anketi, Kayseri ile Kastamonulu üreticileri karşı karşıya getirdi


Yasin DALKILIÇMelih KAMIŞGürkan YILMAZ/KAYSERİ-KASTAMONU, (DHA)YEMEK eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medya hesabından düzenlediği 'pastırma' anketi, Kayseri ve Kastamonulu üreticileri bir kez daha karşı karşıya getirdi. Kayseri pastırmasının önde tamamladığı ankete ilişkin Kayserili üreticiler, "Kastamonu'nun yüzde 45 çıkması ağırlıklı Kastamonuluların ilgi göstermesinden kaynaklı" derken, Kastamonulu üreticiler ise, "Alınan yüzde 45'lik oy bizim için çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.
Yemek Eleştirmeni Vedat Millor, 29 Aralık'ta Twitter hesabından, "Coğrafyadan coğrafyaya; nesilden nesile aktarılan ve yemek kültürümüzün en önemli hazinelerinden biri: Pastırma.  Peki bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?" açıklamasıyla Kayseri ve Kastamonu pastırmasını anketle takipçilerine sordu. 117 bin 679 kişinin katıldığı ankette, Kayseri pastırması yüzde 54.8, Kastamonu pastırması ise yüzde 45.2 oy aldı.
'KAYSERİ PASTIRMASINI KIYASLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'
İki ili bir kez daha karşı karşıya getiren anketi Kayserili pastırma üreticileri değerlendirdi. Kentteki pastırma satıcılarından Mustafa Tokluman, "Vedat Milor'un yaptığı anketi gördük ve takip ettik. Türkiye'de yüzde 25 oranında pastırma tüketimi var. Bunun da çoğunu Kayseri karşılaşmaktadır. Bunun sebeplerinin en başında entegre tesislerinin başında Kayseri gelmesidir. Tüketici bazında böyle bir sonuç çıkabilir ama üretim, servis ve ihtiyaç karşılama açısından Kayseri açık ara öndedir. Kastamonu'nun ihtiyaç karşılayacak kadar kapasitesi yok. Kastamonu'nun yüzde 45 çıkması ağırlıklı Kastamonuluların ilgi göstermesinden kaynaklı. Her 10 kişinin 6'sı Kayseri pastırmasını tercih eder. Bizler Kastamonu'ya da pastırma gönderiyoruz" dedi.
Pastırma satıcısı Adem Karaca ise, "Kayseri pastırması tarihte seyahatnamelerde yer alıyor. Kayseri pastırması ve sucuğu kıyaslamak mümkün değil. Sarımsak ise Kastamonu Taşköprü'nün. Ona itirazımız olamaz. Bizim bir firmanın ürettiği kapasite, Kastamonu'nun tamamıdır" diye konuştu.
KASTAMONULULAR NÜFUSA BAĞLADI
Kastamonulu pastırma üreticileri ise, çıkan sonucu her iki ilin nüfusa bağladı. Kentte pastırma satışı yapan Tolgahan Karaosmanoğlu, "Vedat Milor'un yapmış olduğu yarışmada Kayseri birinci olmuştu. Ama az bir farkla birinci olmuştur. Bunu nüfus çoğunluğuna da bağlayabiliriz. Ama son zamanlarda Kastamonu'nun atağıyla Cumhurbaşkanımızın ve diğer gurmelerin Kastamonu'yu tercih etmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz ve daha ilerletiyoruz" dedi.
Kentte yıllardır pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu ise, "Kastamonu pastırması son ankette ikinci çıktı. Fakat buna rağmen Vedat Milor, 'Kastamonu Pastırması' dedi. Bundan önce de Sayın Cumhurbaşkanımız, "Kastamonu pastırmasının tadı, Kayseri pastırmasının adı" diye söylemişti. Biz bu anketten çıkan sonucu kabul etmeme gibi bir şansımız yok" ifadesini kullandı.
Pastırma imalatçısı Ayberk Karaosmanoğlu da, "Kayseri pastırması çok uzun zamandır dünya piyasasında. Türkiye'de üretiliyor ama yurt dışına da ihraç ettiği için bilinirliği çok. Kastamonu pastırması daha yeni yeni duyuluyor. Ona rağmen alınan yüzde 45'lik oy bizim için çok iyi. Kayseri'nin nüfusu kat kat Kastamonu'dan yüksek olduğu için yüzde 55'lik oran aldı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ
2021-01-04 14:09:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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