Develi - Erciyes yolu aydınlatma çalışmasının ilk etabı tamamlandı

Develi’den Erciyes Tekir Gölet’ine kadar aydınlatılması planlanan yolun, ilk etabı olan Develi Çevre Yolu ile Aksu Mevki Kavşağının sonuna kadar olan kısmın aydınlatma çalışması tamamlandı.

KCETAŞ yetkilileri tarafından ilk etaba 190 aydınlatma direği dikildiğini, Tekir Gölet’ine kadar olacak ikinci etap çalışmasının da 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimiz için büyük önem arz eden bu hizmetin hayata geçmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışmanın kısa sürede tamamlanması için gecegündüz demeden gayret gösteren kurum müdürlerine, ekiplere ve ilçemiz TEDAŞ Şefi Murat Kahyaoğlu’na da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, çalışmanın Develimize hayırlı olmasını dilerim” açıklamalarında bulundu.

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